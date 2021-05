Pilgern in Kärnten: 266 Kilometer mit Maria am Weg

In Rom haben Werner Lexer und Franz Guggenberger die Peter-und-Paul-Kirchen besucht und überlegt, ob man nicht in Kärnten Marienkirchen für Pilger verbinden könnte„, erinnert Roland Stadler, der das Referat für Tourismusseelsorge leitet, Obmann der Arge „Pilgern in Kärnten“ und den „Krone“-Lesern auch von den Adventwanderungen bekannt ist. 2010 wurde der Verein Marienpilgerweg gegründet, 2011 die 266 Kilometer lange Strecke eröffnet.