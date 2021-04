Strabag trotz Corona-Krise 2020 mit höherem Gewinn

„Das Instrument der Kurzarbeit war ab März (2020) in Kraft getreten und wir konnten es ab 15. März nutzen, um Kündigungen zu vermeiden“, so der Konzernchef am Freitag in der Online-Bilanzpressekonferenz. „Wir gehen davon aus, dass von den 11.500 Mitarbeitern kurzzeitig 4000 von Kurzarbeit betroffen gewesen sind“, so Birtel. Eine „rückläufige Tendenz“ bei der Zahl der Mitarbeiter im heurigen Jahr sei „gerade in Österreich nicht zu erwarten, da wir ja von einer Erhöhung der Produktionsleistung ausgehen“.