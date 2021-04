Was in der Walpurgisnacht gefeiert wird

In der Nacht auf den 1. Mai treiben - dem Volksglauben nach - Hexen, Geister und allerlei andere finstere Gesellen in der Walpurgisnacht ihr Unwesen (siehe auch Video oben). Diese wird in Nord- und Mitteleuropa traditionell gefeiert, heute auch als „Tanz in den Mai“ kommerziell vermarktet. Gedacht wird der Heiligen Walburga, einer Äbtissin.