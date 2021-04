Leithaprodersdorf ist ganz auf den Gin gekommen

Ein bisschen liegt es auch an Corona. „Da hat man doch ein wenig mehr Zeit“, schmunzelt Carina Pluschkovits. Und diese Zeit hat sie auch genutzt. Mit etwas Unterstützung hat sie in vielen Testreihen einen eigenen Gin geschaffen. Das Besondere: Dem Wacholder-Brand wird noch der hauseigene Wein hinzugefügt. So entsteht eine individuelle Note.