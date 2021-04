Gmunden nach Thriller-Sieg in Oberwart im Finale

Die Gmunden Swans fordern auch heuer Serienmeister Kapfenberg Bulls im Finale der Basketball-Meisterschaft der Männer! Die Oberösterreicher besiegten am Donnerstag in Oberwart die heimischen Gunners mit 97:94 (87:87, 48:45) und entschieden die „Best Of Five“-Halbfinal-Serie mit 3:1 für sich. Ab 6. Mai wollen die Swans nun den vierten Titel der Kapfenberger in Serie verhindern und erstmals seit 2010 selbst wieder triumphieren.