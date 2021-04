Österreich mit 31:27 in Estland weiter auf EM-Kurs

Damit kommt es am Sonntag in Graz zum Showdown mit Bosnien - eine harte Nuss. Die Bosnier hatten den ersten Vergleich mit Österreich im März zu Hause deutlich mit 27:21 für sich entschieden und unterlagen am Donnerstag den bereits fix qualifizierten Deutschen in Bugojno nur hauchdünn mit 24:26. Sie halten so wie die ÖHB-Auswahl bei vier Punkten, nur mit einem Sieg würde Rot-Weiß-Rot vorbei auf Platz zwei ziehen und so das Ticket für das Turnier in Ungarn und der Slowakei lösen.