Treichl-Villa abgebrannt: Witwe fordert Millionen

Der Erwerb von Parnham House in der Grafschaft Dorset hatte das Bankerpaar gleichsam in den englischen Landadelsstand erhoben. Doch im April 2017 ging dieser Traum in Flammen auf. Treichl wurde von der britischen Polizei verhört, doch ehe es zur Anklage kam, ertrank der 69-Jährige im Genfer See. Vor seinem Tod – so geht aus den der „Daily Mail“ zugänglichen Gerichtsakten hervor – gestand Treichl angeblich seiner Ehefrau Emma, das Feuer selbst gelegt zu haben.