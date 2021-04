„Der Job zermürbt, macht uns fix und fertig!“

„Wir gehen jeden Tag an unsere Grenze“

Ulrike G. aus dem Caritas-Haus Schönbrunn ist seit 30 Jahren im Dienst: „Obwohl ich meinen Beruf gern mache, bin ich erschöpft.“ Martina M. und Manfred L. arbeiten in der Klinik Landstraße. Durch Corona sei der Personalmangel deutlicher zu spüren denn je. „Wir gehen jeden Tag an unsere Grenzen.“