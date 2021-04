Online-Plattform erleichtert Suche nach Ferialjobs

Unter dem Motto „Check the Prak“ haben Jugendliche die Möglichkeit, online einen Praktikumsplatz bei einem burgenländischen Tourismusbetrieb zu finden. Auf der eigens vom Burgenland Tourismus initiierten Plattform sowie in den sozialen Medien stellen Unternehmer ihre Arbeit vor und wollen so Lust auf mehr machen.