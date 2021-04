Minnesotas Siegesserie endet trotz 3:1-Führung

Minnesota Wild hat in der National Hockey League (NHL) am Mittwoch nach sieben Siegen en suite wieder verloren. Das für das Play-off qualifizierte Team unterlag daheim den St. Louis Blues nach 3:1-Führung 3:4. Das Siegestor fiel 23 Sekunden vor Schluss. Damit schlug das in der West Division drittplatzierte Minnesota aus einem 2:5 des zweitplatzierten Colorado Avalanche bei Vegas Golden Knights kein Kapital. Für den Leader war es der zehnte Sieg en suite.