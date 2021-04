129.000 Kärntner fühlen sich von Lärm geplagt

Leere Autobahnen, kaum Verkehr in den Innenstädten und keine Flugzeuge am Himmel: Bei allen Nachteilen hat uns die Pandemie in Erinnerung gerufen, wie sich Ruhe anhört. Mit der Abnahme des Flugverkehrs im Corona-Jahr hat sich auch der Lärmpegel stark reduziert.

Jetzt normalisiert sich das Verkehrsaufkommen langsam wieder, damit nimmt auch die akustische Umweltverschmutzung zu.