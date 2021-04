Schilfbereich am Wörthersee nun eingezäunt

Während die Fauna und Flora am Wörthersee ruhte, haben die ÖBf als größter Seen- und Naturraumbetreuer des Landes 280 Holzpiloten aus unbehandeltem Lärchenholz am Nordufer eingebracht und unter Wasser mit Brettern verbunden. Währenddessen wurden sogenannte Raubäume, also astreiche Baumteile, im flachen Wasser versenkt, um heranwachsenden Jungfischen Schutz vor Raubfischen zu bieten.