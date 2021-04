Dürfen Wiener ab 19. Mai zum Heurigen nach Baden?

Ab 19. Mai soll in Österreich alles aufsperren. Nur Wien, wie berichtet, bremst. Restaurants, Fitnesscenter, Kaffeehäuser und Bars könnten länger als in den anderen Bundesländern geschlossen bleiben. Was heißt das für die Wiener? Darf man zum Heurigen nach Baden? Oder in der Eisenstädter Muckibude schwitzen, wenn ich dort meinen Zweitwohnsitz habe?