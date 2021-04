Demo-Auflösung: Vorgehen der Polizei rechtswidrig

Eine aus dem Ruder gelaufene und teils gewaltsame Demonstration für Flüchtlinge und gegen Abschiebungen am 30. Jänner in Innsbruck hat am Mittwoch ein juristisches Nachspiel vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) gehabt. Dabei wurde die Landespolizeidirektion Tirol wegen rechtswidrigem Vorgehens verurteilt, sagte Vizepräsident Albin Larcher. Die Polizei muss nun die Verfahrenskosten tragen.