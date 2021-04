Kritik nach Polizeieinsatz bei Abnahme von Kindern

Weil ein Vater seine sechs und acht Jahre alten Töchter nicht zur obsorgeberechtigten Mutter zurückgebracht hatte, rückte Freitagabend die Polizei an. Nun übt der Präsident des Instituts für psychosoziale Fragen in Wien, Rainer König-Hollerwöger, Kritik an den Behörden: Das Vorgehen sei „unverhältnismäßig“ gewesen.