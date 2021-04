Das Trio fährt alljährlich zur Froschrettung aus

Man möchte es nicht glauben, aber auch auf der Maltschacher See Straße sind die Frösche auf ihrer Wanderung in Gefahr. Deshalb rettet Gerhard Seirer seit 20 Jahren Frösche. Er konnte die Froschleichen bei seinen Spaziergängen nicht mehr ertragen. Auch heuer war er ab 24. März wieder täglich in der Dämmerung mit Fahrrad, Stirnlampe und Warnweste unterwegs, um so viele Frösche wie möglich vor den Autoreifen zu retten und sie sicher zum See zu geleiten. „In den letzten Jahren ist der Bestand um 70 Prozent zurückgegangen“, bedauert der Pensionist.