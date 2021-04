„Modellregion“ Vbg: Wallner verteidigt Fortführung

Regionale Cluster-Eindämmung

Anstatt die Modellregion Vorarlberg also wegen der hohen Inzidenz als gescheitert zu betrachten, erinnert Wallner daran, dass in keinem Bundesland Österreichs so viel getestet wird wie hier. Folglich seien die Inzidenzwerte der anderen Bundesländer zu hinterfragen. Darüber hinaus will die Landesregierung weiterhin konsequent auf eine regionale Cluster-Eindämmung setzen - wie derzeit in Lustenau und im Bregenzerwald -, anstatt ganz Vorarlberg wieder „zuzusperren“.