Masken-, Testpflicht: Problemloser Start in Vbg

Situation im Bregenzerwald

Ein ähnliches Bild ergab sich im Bregenzerwald, wo die Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Bezau, Bizau, Egg, Hittisau, Krumbach, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg und Schwarzenberg von der Masken- und Testpflicht betroffen sind. In der 3.000-Einwohner-Gemeinde Alberschwende, die am Dienstagvormittag 18 Infizierte verzeichnete, sahen Passanten die Masken- und Testpflicht gelassen. „Gern macht man es nicht, aber es ist jetzt halt so - hoffen wir, dass es auch was bringt!“, so der Tenor, und: „Irgendetwas muss man ja tun.“