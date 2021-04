Corona-Demoteilnehmer in U-Haft positiv getestet

Aber er, sagten auch die Polizisten, sei eh „kooperativ“ gewesen. In U-Haft ist er trotzdem, es gibt Vorstrafen, allesamt aus Kärnten. „Warum kommen Sie nach Wien. Das können s‘ doch in Klagenfurt auch machen“, meint die Richterin. „Na ja, Wien ist halt Bundeshauptstadt, und hier sitzt die Regierung, die die Maßnahmen verordnet“, so die Antwort. Das Urteil: Zwölf Monate, davon drei fest, nicht rechtskräftig.