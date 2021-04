Fix: So funktioniert das neue Sprint-Qualifying

So funktioniert‘s:



Freitag:

Erstes freie Training am Vormittag über 60 Minuten und eine normales Qualifying am Nachmittag



Samstag:

60-minütiges, zweites freie Training am Vormittag - und am Nachmittag steigt dann das „Sprint-Qualifying“ über 100 Kilometer



Sonntag:

Der Grand Prix