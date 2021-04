Royal Donuts: Kette expandiert in Österreich

Neue Filialen in fünf Städten

Die Grazer nehmen die bunten Kreationen gerne an, sagt Österreich-Chef Jasko Celebic. Deshalb hat man sich schnell zur Expansion entschlossen. „In sehr naher Zukunft wird es Filialen in Linz, St. Pölten, Innsbruck, Salzburg und auch in Wien geben.“ Die Eröffnungen sind für Sommer geplant. In Graz bastelt man schon an einer zweiten Filiale.