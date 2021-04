„Auktionshaus“ war auch in Kärnten auf Kundenfang

Wie sich zeigt, ist das „Auktionshaus“ vergangenen Sommer auch in Kärnten aktiv gewesen. Als „Auktionshaus Österreich“ suchte man per Annoncen nach versteigerungswürdigen Objekten. Auch Agnes W. und Leopoldine S. sind dem Aufruf gefolgt. Sie haben in einem Villacher Hotel Pelze an das „Auktionshaus übergeben und sogar Reinigungsgebühr für ihre Mäntel bezahlt. Frau W. sei auch gefragt worden, ob sie Gold veräußern möchte. Erhalten haben die Damen bisher keinen Cent - auch ihre Wertsachen haben sie nicht zurückerhalten.