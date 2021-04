Zwei schwere Motorradunfälle in Vorarlberg

Das überaus schöne Wetter am Wochenende haben viele Motorradfahrer für eine Ausfahrt genutzt. Für zwei Biker endete der Ausflug aber leider im Krankenhaus: In Blons wurde ein 24-Jähriger gegen eine Steinstützwand geschleudert. Und in Sulz fuhr ein Motorradfahrer auf ein vor ihm stehendes Auto auf.