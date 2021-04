„Krone“ brachte Überlebende und Retter zusammen

Unfallopfer hing 15 Minuten kopfüber im Auto

„Wir haben gehofft, dass da niemand drin ist, dem war aber nicht so. Irgendwie hat mein Kollege die Hintertür öffnen können, ich hab’ dann ein Stanleymesser geholt“, schildert Stifter, der selbst bis zu den Oberschenkeln im eiskalten See stand. Christina L. war zu dem Zeitpunkt schon 15 Minuten kopfüber in dem Wrack gefangen. „Ich bekam den Gurt einfach nicht auf“, war L. der Verzweiflung nahe. Ihre Haare waren bereits im Wasser.„Ich hab’ dann das Auto gegen weiteres Abrutschen gesichert, René ist in den Wagen geklettert und hat den Gurt durchgeschnitten. Gemeinsam zogen wir die Frau durch die Hintertüre raus“, so der bescheidene Lebensretter.