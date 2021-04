Messerstich in Wien: Angreiferin bei Tat betrunken

Schwere Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Mann - wie berichtet - am Samstagabend in Wien-Brigittenau erlitten, als seine langjährige Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser auf ihn losging. Das Opfer erlitt einen Stich in die Brust und verlor in der Folge recht viel Blut. Seine 57 Jahre alte Freundin stellte sich als stark betrunken heraus - sie hatte zwei Promille Alkohol im Blut. Umstände und der tatsächliche Auslöser der Tat sind Gegenstand von Ermittlungen.