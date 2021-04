Greenpeace warnt: „Bolsonaro nicht zu trauen!“

„Die EU kümmert dieses Verhalten wenig. Sie will offenbar mit Brasilien einen Deal unter allen Umständen“, so Greenpeace-Chef Alex Egit. Seine Besorgnis wächst vor allem wegen eines Briefes von EU-Ratspräsident António Costa an Vizekanzler Werner Kogler. Denn in dem Schreiben ist unverblümt die Rede, dass es Zusatzvereinbarungen zum Mercosur-Pakt geben soll - sprich einen Beipackzettel, in dem Bolsonaro vage den Schutz des Regenwaldes zusagt.