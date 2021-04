Verschwundene Patientin: Zwölf Stunden lange Suche

Die Frau wurde am 3. April mit Verdacht auf Schlaganfall in der „Stroke Unit“ der Neurologischen Abteilung der Klinik Landstraße stationär aufgenommen, berichtete das Magazin „profil“ in einer Vorab-Meldung am Samstag. Tags darauf verschwand die Frau gegen 20.30 Uhr spurlos. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr wurde die Frau schließlich aufgefunden - und zwar auf einer anderen Station ohne Betten. Die 86-Jährige war zudem verletzt, hatte sich offenbar im Zuge eines Sturzes eine Rissquetschwunde am Kopf sowie Hämatome zugezogen, hieß es.