Straka bei Teambewerb von New Orleans im Finale

PGA-Tour-Golfer Sepp Straka hat erstmals beim hoch dotierten Teambewerb Zurich Classic in New Orleans das Finale erreicht. Nach der 68 zum Auftakt im Vierball machten Straka und US-Spielpartner Josh Teater am Freitag mit einer 70 im klassischen Vierer gleich 27 Plätze gut und qualifizierten sich mit 6 unter Par als 24 punktegenau für das Wochenende.