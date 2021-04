Anklage! Wales-Trainer Giggs darf nicht mit zur EM

Nach einer Anklage wird Nationaltrainer Ryan Giggs das walisische Team nicht bei der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr betreuen. Das teilte der nationale Verband (FAW) am Freitag mit. Stattdessen werde Robert Page, der Giggs bereits zuletzt vertreten hatte, als Chefcoach bei dem Turnier fungieren. Der 47-jährige Giggs muss am kommenden Mittwoch vor Gericht erscheinen.