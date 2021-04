Indien erreicht neuen weltweiten Corona-Höchstwert

Indien erreicht seit Tagen immer neue Höchstwerte bei den Corona-Neuinfektionen. Am Donnerstag meldeten die Behörden mit 314.000 neuen Fällen innerhalb der letzten 24 Stunden auch einen traurigen Weltrekord. Noch nie davor gab es in einem Land binnen eines Tages mehr Neuinfektionen. Der bisherige Höchstwert stammt vom 8. Jänner aus den USA mit 307.581 Neuansteckungen. Eine große Zahl an Krankenhäusern in Indien meldete bereits einen akuten Mangel an Betten und auch gefährlich wenig Sauerstoff.