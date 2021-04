Déby-Sohn im Tschad zum Präsidenten ernannt

Nach dem überraschenden Tod des langjährigen Staatschefs Idriss Déby Itno (68) hat die Militärelite des zentralafrikanischen Tschads blitzschnell reagiert. Unmittelbar nach der Verkündung des Todes wurde Débys Sohn, der Vier-Sterne-General Mahamat Idriss Déby Itno, zum Nachfolger ernannt. Er bekleidet nun „das Amt des Präsidenten der Republik“, wie es in der Übergangscharta heißt. Der 37-Jährige hat in den vergangenen sieben Jahren die Eliteeinheit der tschadischen Armee geführt und arbeitete mit seinem Vater Hand in Hand.