Tschad: Präsident Idriss Deby an der Front getötet

Erst am Wochenende Rebellenmarsch auf die Hauptstadt

Die Wahl in dem von Armut und Terrorismus gebeutelten Staat hatte in einem angespannten Klima stattgefunden. Soldaten hatten am vergangenen Wochenende mehr als 300 Rebellen getötet und 150 weitere festgenommen. Die schwer bewaffneten Kämpfer der Front für Wandel und Eintracht im Tschad (FACT) seien aus dem benachbarten Libyen in den Norden des Tschads eingedrungen und hätten sich bis zur weiter südlich gelegene Provinz Kanem vorgearbeitet, um von dort aus die Hauptstadt N‘Djamena anzugreifen, sagte Militärsprecher General Azem Bermandoa Agouna der Deutschen Presse-Agentur am Montag.