Willi Herren: Ehefrau & Tochter trauern um TV-Star

Am Dienstag ist Willi Herren leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Der TV-Star wurde nur 45 Jahre alt. Ein Schock - nicht nur für die Freunde und Wegbegleiter des ehemaligen „Lindenstraße“-Darstellers, sondern vor allem für seine Familie. Seine Ehefrau Jasmin, die sich erst im März von Herren getrennt hatte, nahm jetzt mit einem rührenden Posting auf Instagram Abschied.