Zweitwohnsitze am Land für Menschen aus der Stadt

Ab aufs Land

Das Burgenland ist allerdings nicht das einzige Bundesland, welches als Nebenwohnsitz attraktiv ist. Besonders Vorarlberg (plus 28 Prozent) und Kärnten (plus 26 Prozent) verzeichneten einen starken Zuwachs an Menschen aus der Bundeshauptstadt. In absoluten Zahlen führt jedoch Niederösterreich mit 114.700 Wiener Nebenwohnsitzen unangefochten. Gleich dahinter folgt mit 87.900 Zweitwohnorten die Bundeshauptstadt selbst.