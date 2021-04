„Ich würde lieber schöne Feste organisieren“

Sie hatten das Cluster ja schon angesprochen. Wie haben Sie dieses so schnell entdeckt?

Da muss ich ganz klar sagen: Tausend Dank an unseren Gemeindearzt Dr. Arno Trplan. Er hat mich erstmals am Samstag kontaktiert, bis Sonntagmittag hatte er 15 Fälle zugeordnet. Da war klar, dass wir handeln und die Kindergärten schließen müssen.