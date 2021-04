Voltlabor startet von Bad Leonfelden „Weltreise“

Von 1 bis 100.000 Stück

Und genau dank Letzterer soll nun das Voltlabor weltweit für Furore sorgen. Unter dem Namen Voltfactory zieht die in Bad Leonfelden etablierte Produktion nämlich in alle Werke des Technologieunternehmens aus Laakirchen ein. Der eingeschlagene Weg soll dabei nicht verlassen werden. „Wir sind Pioniere, aber in der Nische daheim“, so Gaigg. Von Losgröße eins bis zu Serien mit 100.000 Stück können die Bad Leonfeldener alles abbilden - versorgt werden unter anderem Drohnen, Baumaschinen oder Boote.