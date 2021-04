Österreich verliert Test gegen Weißrussland 1:5

Bader meinte, man habe gemerkt, dass Weißrussland in wenigen Wochen bei der A-WM engagiert sei. „Die Spielintensität war viel höher, physisch war der Gegner stark. Wir hatten in diesem Spiel gute Momente und hätten auch mehr Tore machen können“, erklärte der Schweizer. Er hatte zehn Debütanten in den 25-köpfigen Kader einberufen. „Der Einsatz, die Leistungsbereitschaft und das Niveau haben uns erfreut und auch positiv überrascht“, bilanzierte Bader. In der kommenden Woche stoßen neun Spieler von Red Bull Salzburg und den Vienna Capitals zum Team. Am Donnerstag steht in Wien ein Test gegen Tschechien auf dem Programm, am Samstag folgt das Retourspiel auswärts.