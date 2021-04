Maturanten entwickelten „smartes Heim“ für Bienen

Entwickelt haben die beiden Burschen den „intelligenten Bienenstock“ im Zuge ihrer Diplomarbeit an der HTL Pinkafeld. Das Messsystem ermittelt die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie die Masse des Honigs ohne jegliche Eingriffe in den Bienenstock. „Wenn der Imker den Stock öffnet, um den Honigertrag zu bestimmen, werden die Bienen negativ beeinflusst. Das wollten wir verhindern“, so die beiden Elektronik-Maturanten.