MAN will in Steyr nun auch die Produktion drosseln

„Wir hätten versucht, in den letzten Tagen Ruhe bei uns reinzubringen, aber mittlerweile habe ich die Hoffnung verloren, dass das gelingt“, sagte Arbeiterbetriebsrat Helmut Emler gestern Vormittag. Mit Angestelltenbetriebsrat Thomas Kutsam wird Emler am Montag zum ersten Schließungsgipfel anrücken, zu dem der Lkw-Hersteller nur Anwälte schicken will.