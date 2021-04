Lobnig: „Ärzte stehen vor einem kleinen Rätsel“

Ruderin Magdalena Lobnig droht ihre wettkampfmäßige Olympia-Vorbereitung ordentlich durcheinanderzukommen. Bei den Europameisterschaften am vergangenen Wochenende in Varese musste sie nach dem Vorlauf aussteigen, nun wackelt auch der Weltcup-Auftakt ab 30. April in Zagreb. Zum in Italien aufgetauchten geschwollenen Lymphknoten und Husten kam nun noch ein Abszess oder eine Zyste unter dem Auge dazu, medizinisch konnte das bisher aber noch nicht abgeklärt werden. „Die Ärzte stehen vor einem kleinen Rätsel“, sagte Lobnig.