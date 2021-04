Mercedes-Boss Wolff: Red Bull ist Favorit, aber …

In Bahrain war der Red Bull im Qualifying drei Zehntel schneller, im Rennen legten Verstappen & Co. weiter zu. Dennoch hieß am Ende der Sieger Lewis Hamilton, weil er fast 30 Runden seine harten Reifen streichelte und weil Mercedes die „Bullen“ strategisch ausmanövrierte. „Wenn du am Samstag von der Pace her hinten bist, heißt das nicht, dass du am Sonntag nicht gewinnen kannst“, sagt Toto Wolff, Teamchef der „Silberpfeile“, und erklärt: „Es geht um Speed, um Longruns, um Strategie und Cleverness. Vom reinen Speed her sind wir jetzt auf eine Runde nicht bei Red Bull, aber das muss nicht das ganze Jahr so sein.“