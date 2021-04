Sechs Lokale im Teamwork: Cocktails zum Abholen

An Ideen fehlt es in der Gastronomie nicht, schließlich wollen die Wirte bald aufsperren. In der Landeshauptstadt haben sich sechs beliebte Lokale zusammengeschlossen, machen Videos und verschiedene Aktivitäten, um sich wieder in Erinnerung zu rufen. Die Initiative „We are the City“ macht es auch möglich, dass man in ihren Lokalen tagsüber Cocktails abholen kann.