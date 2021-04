Knackiges Gemüse auf dem Balkon

Machen auch Sie mit!

Zeigen Sie uns Ihren Garten, den Gemüse-Balkon oder Ihr Hochbeet - was gedeiht dort und was kommt auf den Tisch. Einfach eine E-Mail und ein Foto an kaerntner@kronenzeitung.at; Betreff: Es grünt so grün schicken. Jede Veröffentlichung erhält eine Belohnung. Die „Krone“ will aber auch helfen: Schicken Sie uns ihr Gartenproblem und wir fragen unsere Experten nach einer Lösung.