Geldstrafe und bedingte Haft für Lkw-Lenker

Die Verteidigerin des Mannes meinte, ihr Mandant bereue den Unfall zutiefst, es wird ihn sein Leben lang begleiten, dass er das Auto zu spät erkannt hat. Es sei ein Fehler gewesen, der jedem Verkehrsteilnehmer passieren kann. Wie Richter Pöllinger-Sorré in seiner Urteilsbegründung sagte, sei dem 35-Jährigen sein reumütiges Geständnis und seine Unbescholtenheit zugute gekommen. Seine verspätete Reaktion und unglückliche Umstände hätten zu dem schweren Unfall geführt. Doch es nütze niemandem, wenn der Angeklagte ins Gefängnis geht, begründete er die Strafe in Form einer bedingten Haft und 300 Tagessätzen in Höhe von jeweils fünf Euro. Der 35-Jährige nahm das Urteil an, Staatsanwältin Wieser gab keine Erklärung ab.