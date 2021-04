KABEG nimmt 4. LINAC für Bestrahlung in Betrieb

Abgesehen von der quantitativen Verbesserung bringe der vierte LINAC auch eine qualitative Steigerung: „Der technische Fortschritt gerade auch bei medizinischen Geräten ist enorm. Wir investieren jedes Jahr sehr hohe Summen, um am Ball der modernen Medizin zu bleiben. Die Kärntner Bevölkerung muss die Gewissheit haben, nach dem aktuellsten Stand der Medizin behandelt zu werden“, versichert Prettner. Laufende Investitionen seien daher erforderlich.



„Für das heurige Jahr sieht das Investitionsprogramm Mittel in Höhe von 62,18 Millionen Euro vor. Für 2022 sind es 45,65 Millionen Euro. Und für das Jahr 2023 sprechen wir von 46,77 Millionen Euro. Das ergibt unterm Strich bis 2023 ein Investitionsvolumen in Höhe von 154,60 Millionen Euro“, so die Gesundheitsreferentin. In welche Projekte fließen nun die Millionen? "Als größte Brocken sind der Neubau der Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Klagenfurt und die Neustrukturierung der Baustufe 1 im LKH Villach zu nennen. Am LKH Villach betrifft die Neustrukturierung die Innere Medizin, die Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde und die Psychiatrie.