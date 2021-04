Kuriose Story über Österreichs 2. Olympiasieger

Ein legendärer Bericht

Aber hinter diesem einen Satz, den man einen Tag nach Adolf Schmals Sieg etwa in der „Wiener Zeitung“, der „Presse“, im „Vaterland“, in der „Ostdeutschen Rundschau“ oder auch in der „Neuen Warte am Inn“ nachlesen kann, steckt so viel, steckt eine so großartige Geschichte, die erst später im „Radfahr-Sport“ und dann ausführlich in einem inzwischen legendären Bericht von Adolf Schmal selbst zum Tragen kommt. Schmal-Filius (wie er sich selbst nannte) erzählte mehrmals ausführlich von seinen Athener Erlebnissen: „Wie ich einen olympischen Lorbeer verlor und einen gewann.“