Antonitsch: „Da greifst dir nur mehr am Schädel“

Das Coronavrius sorgt für eine verschärfte Bewegungskrise in der Bevölkerung. Die Folge: Große Sorgen und Ärger bei Ex-Sportlern. „Schwachsinn ist, dass die Kinder in der Schule getestet werden, aber am Nachmittag nicht mit ihren Freunden Tennis spielen dürfen. Da greifst du dir nur mehr am Schädel“, übt Ex-Tennisspieler Alex Antonitsch Kritik.