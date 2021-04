FPÖ fordert Deutschpflicht in den Schulpausen

Auf knapp 29 Prozent ist der Anteil von Pflichtschülern mit nichtdeutscher Muttersprache in Oberösterreich – wie berichtet – angewachsen. FPÖ-Klubchef Herwig Mahr erneuert daher die Forderung nach einer Deutschpflicht am Schulgelände, vor allem in den Pausen. Dafür wachse bei Umfragen die Zustimmung.