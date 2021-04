Ermittlungen nach Holzstoß-Brand

Schon zuvor waren die Florianis damit beschäftigt gewesen, einen Flurbrand einzudämmen. In der Nacht mussten die Einsatzkräfte dann ein weiteres Mal ausrücken. Ein Holzlager war auf Höhe der Umfahrungsstraße in Flammen aufgegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Holz bereits lichterloh, woraufhin sofort mit einem Löschangriff mittels Strahlrohr begonnen wurde. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, musste ein Pendelverkehr mit den Löschfahrzeugen eingerichtet werden, auch die Nachbarfeuerwehr Jabing musste dazu nachalarmiert werden. Erst in den tiefen Nachtstunden – nach fast vier Stunden im Einsatz – konnten die Florianis wieder einrücken.