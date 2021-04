Der erste Piks rückt jetzt für viele näher

Vieles in der Planung hängt allerdings von verschiedenen Faktoren sowie der Verfügbarkeit von Impfstoff ab. So kommen in der Phase zwei Polizisten, Bundesheer und Strafvollzugsbeamte an die Reihe. Hier ist aber noch unklar, ob der Bund oder das Land das Vakzin zur Verfügung stellen muss. In dieser zweiten Phase wird auch das bisher noch nicht geimpfte Bildungspersonal seinen Piks erhalten. Rund 4600 Mitarbeiter hatten sich zur Immunisierung angemeldet und auch den Stich erhalten. Dann wurde jedoch per Erlass der Impfplan – und die Reihenfolge – geändert. Rund 1400 Betroffene aus dem Bildungsbereich müssen daher noch etwas auf ihren Nadelstich warten.